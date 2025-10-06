Бывший первый замглавы Перми перешел на новое место работы в Москве

Виктор Агеев работал в пермской мэрии на должности замглавы администрации с октября 2010 года. В январе 2017-го был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министром экономического развития и инвестиций Пермского края. На этом посту он проработал недолго, и летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В феврале 2023 года господин Агеев ушел с должности вице-мэра и был назначен советником главы города. В июне он окончательно покинул мэрию.