В Алматы несколько улиц и микрорайонов останутся без света

График плановых отключений электроэнергии по датам
6 Октября (Понедельник)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центральные районы: Улицы Кавказская, Прокофьева, Райымбека, Тлендиева.
- Южные и Западные районы: Мкр. Акжар (с/т Алтын Алма), мкр. Таусамалы (ул. Т. Шонанулы, Сейфуллина, Сланов).
- Северные районы: Мкр. Маяк (ул. Топчиева, Аққұтан, Утемисова, Желмия, Капчагайская), пр. Сейфуллина 97−101, ул. Айбасова 27−32А, ул. Шолохова, Пугачева, Сауранбаева.
- Центр и Кок-Тюбе: Пр. Достык, ул. Курмангазы, Пушкина, Шевченко, Абая, Валиханова, а также п. Кок-Тюбе (ул. Джабаева, Розы Баглановой, Космонавтов).
- Западные микрорайоны: Мкр. 1 (д. 80−98), мкр. Аксай-5, мкр. Мамыр (ул. Коржын), ул. Адилова, Мусина, Жандосова, Мукаева, Еспаева, Шарипова, Жумабекова, Алтайбаева.
Отключение с 09:00 до 17:00.
- Север: военная часть № 2458 КНБ РК (ул. Бокейханова, 504а), частный сектор: ул. Табиган, Ангарская, Бокейханова, Серикова, Кайрат.
- Горные районы: Мкр. Ерменсай, Каргалы, Нурлытау (ул. Кунжарык, Ынтымак 3Б).
7 Октября (Вторник)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центральные районы: Улицы Толе би, Гайдара, Артема, Тургут Озала.
- Южные и Западные районы: Мкр. Калкаман-2, Таусамалы (ул. Дрозда, Шакен Ниязбеков, Молдагуловой, Толе би), СО Щедрость.
- Северные районы: Ул. Сейфуллина, Кассина, Дулатова, мкр. Ожет, ул. Омарова Ильяса, Жансугурова, Довженко, Осенняя.
- Центр и Горные районы: Ул. Пушкина, Есенова, Райымбека, Жибек жолы, пр. Достык, мкр. Каменское плато (ул. Заречная, Байконурская, Обсерватория), п. Кок-Тюбе (ул. Радлова, Хмелева, Сахариева).
- Западные микрорайоны: Мкр. Аксай-2, мкр. 7, мкр. Мамыр (ул. Коржын), ул. Шорманова, Лизунова, Мукаева, Батыр-Баян, мкр. Мамыр-4.
Отключение с 09:00 до 17:00.
- Север: Частный сектор: ул. Коянды, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса (ТП-1545). Коммерческие объекты по пр. Райымбека и ул. Панфилова.
- Горные районы: Мкр. Баганашыл (СТ «Тан»), мкр. Мирас, Курамыс, Каргалы.
8 Октября (Среда)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центральные районы: Южнее ул. Жамбыла, между ул. Шарипова и Досмухамедова.
- Южные и Западные районы: М-он Курамыс, Карагайлы, с/т Жанат.
- Северные районы: Ул. Спасская, Воровского, Клары Цеткин, Урицкого, Бекмаханова, Шмидта, мкр. Айнабулак.
- Центр: Пр. Райымбека, ул. Потанина, Арыкова, Джангильдина, Кунаева, Тулебаева, мкр. Каменское плато (ул. Кожабергенова).
- Западные микрорайоны: Мкр. Аксай-1, мкр. Мамыр (ул. Коржын), ул. Ханшатыр, Аскарова, Орбита-3.
Отключение с 09:00 до 17:00.
- Север: Многоквартирный дом на ул. Столетова, 13 (ТП-1244). Частный сектор: ул. Баишева, Баян-Аульская, Кадырбек улы, Матросова, Омская, Латыфа Хамиди, Шемякина, мкр. Самгау (ул. Актерек, Акши, Аршалы и другие).
- Горные районы: Мкр. Алатау, ул. Токжайлау/О. Абишева, мкр. Нур Алатау.
9 Октября (Четверг)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центральные районы: Ул. Кабанбай батыра, Панфилова, Богенбай батыра, Абылай хана, Айтиева, Карасай батыра, Ауэзова.
- Южные и Западные районы: М-он Акжар (ул. Бекешева, Әулиеата, Жобалау, Белжайлау, Гулдала), с/т Арал.
- Северные районы: Мкр. Томирис, м-он Карасу, мкр. Боралдай, ул. Донентаева, Зимняя.
- Центр: Ул. Рудзутаки, Демченко, Карбышева и др., ул. Кабанбай батыр, Тулебаева, Кунаева, Карасай батыра, ул. Оренбургская, Казанская, Татарская.
- Западные микрорайоны: Ул. Райымбека 502Б-506А, ул. Джандосова 168−182, ул. Садовника, Лазарева, Солнечная.
Отключение с 09:00 до 17:00.
- Север: Коммерческие объекты и жилые дома по пр. Суюнбая. Частный сектор: ул. Кулыншак, Болтирик Шешена, Шаврова, Шерхан Муртаза, Джетысуйская и другие.
- Горные районы: Мкр. Ерменсай, Алатау.
10 Октября (Пятница)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центральные районы: Ул. Мынбаева, Ауэзова, Абая, 8 линия (ТП-2287).
- Южные и Западные районы: Мкр. Калкаман-2, Таусамалы, ПКСТ Весна 65.
- Северные районы: Мкр. Маяк (повторно), ул. Пугачева, Осипенко, Станционная и др., 13-ый в/городок, ул. Бекмаханова, Суюнбая.
- Центр: Ул. Уразбаевой, Иштван Коныр, Истомина и др., м-он Самал-2, ул. Керей-Жәнібек хандар (м-он Музтау).
- Западные микрорайоны: Мкр. Аксай-3, Астана, ул. Солнечная.
Отключение с 09:00 до 17:00.
- Север: Пр. Рыскулова 58А, 62; ул. Макаренко 3, 50, 56, 64.
- Горные районы: Мкр. Ерменсай (ул. Кырмызы), ул. Тимирязева 2А, 2Б, 2 В, Каратаева 38А.
11 Октября (Суббота)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центр: Ул. Сатпаева 12 («Алматинская районная эксплуатационная часть» Минобороны).
Отключение с 09:00 до 17:00.
- Север: Частный сектор: ул. Гончарова, Мамина Сибиряка, Столетова, Корнилова, пр. Рыскулова 140.
12 Октября (Воскресенье)
Отключение с 08:00 до 17:00.
- Центр: Пр. Нурсултана Назарбаева 240, 240А, м-он Самал-2.
Подробный график отключений можно посмотреть по ссылке.