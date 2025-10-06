«Слышать интересы молодых»: как прошла церемония «Пушкинская карта. Премия»

«Это очень высокий спрос и это результат нашей с вами совместной работы. Мы вместе следили за тем, что интересует наших молодых людей, изучали их предпочтения, ориентировались на то, какие форматы нравятся молодежи, чтобы формировать линейку интересных мероприятий в каждом учреждении культуры. И у нас это получается с каждым годом все лучше и лучше!» — подчеркнула замглавы министерства.