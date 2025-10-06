«Слышать интересы молодых»: как прошла церемония «Пушкинская карта. Премия»

В Бетховенском зале Большого театра прошла II церемония награждения лауреатов премии «Пушкинская карта. Премия». Ее получили учреждения культуры и регионы, которые внесли наибольший вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2024 году.
Поэтический вечер.
Торжественное мероприятие прошло в необычном театрализованном формате. Фойе Бетховенского зала превратилось в настоящий арт-салон: художники-портретисты и каллиграфы на глазах у гостей создавали открытки. На сцене звучали арии в исполнении артистов Большого театра, артисты Московского драматического театра им. А. С. Пушкина читали стихи поэта. Ведущими вечера стали актеры Евгения Леонова и Николай Рысев.
Для Министерства культуры РФ премия «Пушкинская карта. Премия» — способ выразить благодарность театрам, концертным залам, музеям, библиотекам и регионам за их колоссальный вклад в реализацию программы «Пушкинская карта».
Всего лауреатами премии стали 70 учреждений культуры. В число победителей вошли:
— Мариинский театр;
— МХТ им. А. П. Чехова;
— Государственный Русский музей;
— Приморская картинная галерея;
— Новосибирский краеведческий музей;
— Московский международный Дом музыки.
Также за успешную реализацию программы «Пушкинская карта» наградили 10 регионов России. Среди них — Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Архангельская, Новгородская, Белгородская, Кемеровская, Магаданская, Вологодская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.
Точки притяжения молодежи.
Лауреатов поздравила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что идея Пушкинской карты родилась в 2020 году, во время пандемии COVID-19. Спустя год проект запустили, и он сразу стал востребованным у молодежи от 14 до 22 лет.
«Для нас было важно, чтобы подростки сами выбирали спектакли, выставки и концерты, а учреждения культуры могли слышать и учитывать интересы молодых зрителей. При этом карта стала и поддержкой для самих учреждений — важным финансовым инструментом их развития», — отметила она.
Вице-премьер добавила, что за время действия программы к ней присоединились 12 млн школьников и студентов. По Пушкинской карте проведено свыше 860 тыс. мероприятий в тысячах культурных учреждений по всей стране.
«Особенно радует, что все активнее к проекту подключаются учреждения в малых городах — Дома культуры, которые становятся точкой притяжения для ребят 14−16 лет», — заключила Татьяна Голикова.
Как заметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Жанна Алексеева, с 2021 года по Пушкинской карте продано 95 млн билетов на сумму почти 47 млрд рублей.
«Это очень высокий спрос и это результат нашей с вами совместной работы. Мы вместе следили за тем, что интересует наших молодых людей, изучали их предпочтения, ориентировались на то, какие форматы нравятся молодежи, чтобы формировать линейку интересных мероприятий в каждом учреждении культуры. И у нас это получается с каждым годом все лучше и лучше!» — подчеркнула замглавы министерства.
ВТБ стал генеральным партнером II церемонии «Пушкинская карта. Премия». С 1 января 2026 года банк примет на себя функции оператора программы, сменив «Почта Банк».
Действующие карты продолжат работать до 31 декабря 2025 года. Чтобы в новом году продолжить покупать билеты на культурные мероприятия, нужно подать заявление на перевыпуск Пушкинской карты. Ее можно оформить в приложениях «Госуслуги Культура» или «Почта Банк», а также в офисах ВТБ и «Почта Банка». Адреса офисов можно найти на сайте.
Культурная афиша страны.
Любой россиянин в возрасте от 14 до 22 лет вправе получить Пушкинскую карту. Ежегодно на нее начисляется 5 тыс. рублей, которые можно потратить на культурные мероприятия. Программа была запущена в 2021 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина и с 2025 года стала частью национального проекта «Семья».
С помощью Пушкинской карты можно посещать культурные мероприятия. Подробная афиша доступна на портале «Культура.РФ» и в мобильном приложении «Госуслуги Культура».
До 30 октября проходит Всероссийский опрос пользователей Пушкинской карты. Его проводят сервис «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и АНО «Национальные приоритеты».
Исследование поможет выяснить, с какими трудностями сталкиваются молодые люди при покупке билетов, как они хотели бы использовать баланс карты, и нужны ли им дополнительные стимулы для посещения музеев и театров. Пройти опрос можно по ссылке.
Каждый, кто поделится своими мыслями и идеями по улучшению программы, получит шанс выиграть призы 5 ноября.