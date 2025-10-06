Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург открыл информационный деловой центр в Пекине

В столице Китая открыли Информационный деловой центр Петербурга. Об этом 6 октября сообщили в представительстве МИД РФ в Санкт-Петербурге.

Источник: ИДЦ Санкт-Петербурга в Пекине

Соглашение о создании ИДЦ Петербурга на базе офисов Российско-Китайской гильдии коммерции в Пекине и Шанхае было подписано в Смольном 12 сентября. Оператором центра в Пекине назначен «Союз участников отраслей внешнеэкономической деятельности».

Центр будет оказывать петербургскому бизнесу информационную поддержку при выходе на китайский рынок и предоставлять аналитику по нему. Также компаниям помогут в поиске деловых партнеров и инвесторов, проконсультируют по вопросам привлечения китайских инвестиций и посодействуют в установлении контактов для совместных проектов.

Для китайских компаний, в свою очередь, будут предоставлять сведения о петербургском рынке и информационную поддержку по ведению бизнеса в России. Им помогут найти уже российских партнеров и установить соответствующие деловые контакты, а также проконсультируют по инвестиционным возможностям в Петербурге.