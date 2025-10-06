Петербург открыл информационный деловой центр в Пекине

Для китайских компаний, в свою очередь, будут предоставлять сведения о петербургском рынке и информационную поддержку по ведению бизнеса в России. Им помогут найти уже российских партнеров и установить соответствующие деловые контакты, а также проконсультируют по инвестиционным возможностям в Петербурге.