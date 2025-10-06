Ричмонд
Более 20 улиц в Керчи останутся без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Об этом предупредили в городской администрации.

«7 октября с 8 часов утра в связи проведением плановых работ по замене запорной арматуры на газопроводе среднего давления, а также в связи с технологическим присоединением по улице Пушкина и Куль-Обинскому шоссе будет прекращена подача газа по ряду адресов», — сказано в сообщении.

Так, без голубого топлива останутся абоненты улиц Ворошилова, Блюхера, Херсонская, Новороссийская, Марата, Рыбаков, Дмитрия Донского, Нижняя, Средняя, Верхняя, Свердлова. А также переулка 5-й Босфорский, улиц Ушинского, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, 1-я Митридатская, Южная, Айвазовского, переулка 2-й Морской, Индустриального шоссе, Буденного, Петра Алексеева и других. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации Керчи.

«Подключение газоснабжения будет производиться 07.10.2025 г. (с 15:00) по 09.10.2025 (время 20:00) при наличии абонентов», — добавили в сообщении.

Кроме того в компании «Крымгазсети» предупредили, что более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях.