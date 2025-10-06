Технологии будущего: как роботизируют и улучшают склады в России

Внутренняя торговля в России активно развивается: по данным Минпромторга, по итогам 2024 года ее объем уже достиг 55,8 трлн рублей. И товаров становится все больше, так что для их хранения строят новые склады и модернизируют существующие. В этом помогает нацпроект «Средства производства и автоматизации». Также в 2025 году для поддержки отраслевых предприятий, которые занимаются улучшением складов, провели первую премию — «Автоматизация и роботизация складской логистики». Компании поделились своими наработками в создании отечественных станков и промышленных роботов, что помогает выстроить рабочие процессы на складах и сэкономить ресурсы. Подробнее — в нашем материале.
Лидеры отрасли и передовые решения.
Вслед за рынком внутренней торговли в регионах растет и объем необходимой инфраструктуры: только в 2024 году начали использовать около 4 млн кв. м новых складов. Как отметил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень, так как товарооборот растет, необходима системная модернизация складских площадей.
«Развитие складской инфраструктуры неизбежно приводит к внедрению решений по автоматизации и роботизации. Минпромторг активно следит за тенденциями и своевременно формулирует механизмы поддержки производителей и интеграторов решений в этой области», — добавил Валерий Пивень.
Он подчеркнул, что премия «Автоматизация и роботизация складской логистики» позволяет выделить лидеров рынка, а также их наиболее успешные и передовые проекты.
Итоги конкурса подвели на международной выставке для специалистов логистической отрасли CeMAT Russia 2025, которая прошла с 16 по 18 сентября в Москве. Победителей определили по четырем номинациям: «Лучший интегратор сортировочного и логистического оборудования», «Лучшее российское решение по модернизации складских площадей промышленного предприятия», «Лучшее российское решение по модернизации складских площадей компаний розничной и интернет-торговли», «Лучший российский производитель промышленных транспортных роботов».
«Победа в премии дает компаниям не только федеральное признание, но и предоставляет медийную площадку для продвижения, обмена опытом и масштабирования проектов. Это не просто знак качества, а трамплин для роста, который помогает внедрять лучшие отечественные практики в реальный сектор экономики и выводить продукцию на новый технологический уровень», — подчеркнул директор Иннополиса Искандер Бариев. Центр развития промышленной робототехники университета выступил одним из организаторов премии.
Комплексный подход к модернизации.
При организации складской логистики большую роль играет комплексный подход: благодаря этому предприятия могут выстроить эффективный рабочий процесс. В нашей стране одним из первых системных интеграторов полного цикла в области комплексной автоматизации и роботизации процессов хранения стал COMITAS.
Компания более 18 лет занимается внедрением и обслуживанием ПО, техники. Это позволяет упорядочивать складские процессы. Это предприятие работает в регионах России и странах СНГ, помогая партнерам снизить постоянные издержки, повысить производительность и окупить вложенные инвестиции. За успехи в этом направлении COMITAS получил отраслевую премию в номинации «Лучший интегратор сортировочного и логистического оборудования».
«Классная премия, хорошо, что она сейчас появилась. Мы очень благодарны Правительству РФ, что обратили внимание на рынок складской логистики, который сейчас глобально развивается», — поделился управляющий директор COMITAS Давит Манукян.
На конкурсе компания представила большой морозильный склад. В нем интегрированы в одну систему конвейер, роботы для сборки паллетов, монорельсовый механизм для их транспортировки и краны с шатлами.
«Все надо было собрать под одним “зонтиком”, и нашим профессионалам это удалось сделать», — добавил управляющий директор COMITAS.
Как отметил Манукян, в дальнейшем компания планирует сосредоточиться на импортозамещении оборудования.
Больше места для хранения.
В категории «Лучшее российское решение по модернизации складских площадей промышленного предприятия» первое место заняла компания «Семаргл». Она специализируется на создании оборудования для внутренней заводской логистики, а также занимается роботизацией производств.
Складские системы, лифтовые модули закупают разные предприятия. Например, этими разработками пользуются в аэрокосмической промышленности, банковской сфере, авиа- и судостроении, медицине и фармацевтике.
Премию «Автоматизация и роботизация складской логистики» получил один из последних проектов компании. Награду вручили за высокотехнологичное решение с вертикальным хранением AS/RS. Это автоматизированная система, помогающая эффективно использовать пространство на складе. Также проект включает транспортные платформы для быстрого перемещения грузов.
«Впечатления у нас только самые положительные — очень рады, что выиграли. Сейчас мы находимся в процессе активного развития: в следующем году планируем открыть новое производство в свободной экономической зоне в Санкт-Петербурге. Там будем выпускать автоматизированные системы хранения, логистики, перемещения, промышленных и логистических роботов», — сообщил управляющий партнер «Семаргл» Сергей Терентьев.
Для розничной и интернет-торговли.
Тем, кто развивает электронную коммерцию и розничные продажи, помогает еще один лауреат премии — «Щербинский лифтостроительный завод» («ЩЛЗ»). Это крупнейший в нашей стране производитель лифтов и подъемников. Компания выпускает продукцию и в РФ, и за ее пределами. Оборудование столичного предприятия установлено в зданиях различных министерств, на Саяно-Шушенской ГЭС, в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и других знаковых объектах.
На конкурсе завод представил разработанную складскую систему для транспортировки тары. Ее смогут использовать компании из сферы ритейла.
«Премия для нас — это дополнительный заряд мотивации и подтверждение того, что курс, который мы для себя задали, верен. Мы видим высокий спрос на автоматизацию и цифровые решения и именно в этом направлении собираемся двигаться дальше, планируем расширять линейку оборудования», — добавил директор по управлению проектами «ЩЛЗ» Олег Облизников.
Робот — лучший помощник.
Склады крупных компаний сегодня невозможно представить без роботизированных систем. Первым в России разработчиком в этом направлении 10 лет назад выступила компания Ronavi Robotics. Сегодня она также производит полный цикл автономных машин. Подобных мобильных помощников используют для складской логистики.
Ronavi Robotics выпускает напольные логистические роботы и паллетоперевозчики. Их применяют на складах крупнейших отечественных компаний. Устройства увеличивают эффективность ключевых бизнес-процессов. За свои успехи Ronavi Robotics получил награду премии в номинации «Лучший российский производитель промышленных транспортных роботов».
«Поддержка Минпроторга мотивирует вкладывать еще больше сил в наше дело. Собираемся нарастить темп, ускориться и продвигаться на рынке», — рассказал генеральный директор Ronavi Robotics Иван Бородин.
Иван отмечает, что 2−3 года назад некоторые предприятия еще сомневались, нужна ли им роботизация. Сегодня же многие компании постепенно переводят людей на более безопасную и интересную работу на складе, а для остального используют машины.
Сейчас в России насчитывается 29 роботов на 10 тыс. рабочих. Планируется, что этот показатель увеличится до 145 автоматических устройств и к 2030 году РФ войдет в топ-25 стран мира по уровню роботизации. В обновлении отечественным предприятиям помогает нацпроект «Средства производства и автоматизации». Он охватывает различные отрасли, в том числе складскую логистику, и помогает компаниям на всех этапах модернизации внутренней работы.