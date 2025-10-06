Технологии будущего: как роботизируют и улучшают склады в России

Внутренняя торговля в России активно развивается: по данным Минпромторга, по итогам 2024 года ее объем уже достиг 55,8 трлн рублей. И товаров становится все больше, так что для их хранения строят новые склады и модернизируют существующие. В этом помогает нацпроект «Средства производства и автоматизации». Также в 2025 году для поддержки отраслевых предприятий, которые занимаются улучшением складов, провели первую премию — «Автоматизация и роботизация складской логистики». Компании поделились своими наработками в создании отечественных станков и промышленных роботов, что помогает выстроить рабочие процессы на складах и сэкономить ресурсы. Подробнее — в нашем материале.