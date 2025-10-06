Выступления уличных музыкантов хотят запретить на Думской улице в Петербурге: причина

«Администрация Центрального района пошла навстречу и подготовила проект распоряжения, согласно которому: исключается точка для выступлений “напротив Думской ул., д. 1−3, литера А”; исключается еще одно мешающее “музыкальное место” — “Думская ул., д. 4 со стороны ул. Ломоносова”, — уточнил депутат.
Посторонний шум мешал педагогам и ученикам заниматься, что ставило под угрозу качество музыкального образования. В настоящее время проект документа проходит обязательную антикоррупционную экспертизу и размещен на официальном сайте городской администрации для общественного обсуждения. Если распоряжение будет принято, занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без помех, уточняет Neva.Today.
