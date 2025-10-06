Выступления уличных музыкантов хотят запретить на Думской улице в Петербурге: причина

Посторонний шум мешал педагогам и ученикам заниматься, что ставило под угрозу качество музыкального образования. В настоящее время проект документа проходит обязательную антикоррупционную экспертизу и размещен на официальном сайте городской администрации для общественного обсуждения. Если распоряжение будет принято, занятия в школе смогут проходить в нормальном режиме, без помех, уточняет Neva.Today.