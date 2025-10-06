Учёные ПНИПУ объяснили, как современные гаджеты влияют на детей

«Но не стоит слишком долго ограждать и от использования смартфона. В случае, когда у всех остальных он есть, а у вашего ребенка нет, это может вызвать трудности с социализацией. Одноклассники будут формировать группы и отдельные чаты, снимать совместные видео. Сверстник, который не поддерживает общение в виртуальной среде, быстро выпадет из коллектива и станет “белой вороной”, — предупреждает кандидат технических наук, доцент кафедры “Информационные технологии и автоматизированные системы” ПНИПУ Даниил Курушин.