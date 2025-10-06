Учёные ПНИПУ объяснили, как современные гаджеты влияют на детей

Влияние современных гаджетов на детскую психику объяснили учёные Пермского Политеха, сообщила пресс-служба вуза.
Эксперты из ПНИПУ считают, что у гаджет есть как свои плюсы, акт и минусы. Смартфоны, планшеты, ноутбуки делают человека многозадачным, позволяют смотреть на мир многопланово. С другой же стороны появляется «клиповое мышление», когда человек не может сконцентрироваться на чём-то дольше нескольких минут.
«Уровень рефлексии у современных детей ниже: они не задумываются, только успевают получать огромное количество контента. Им не хватает времени его проанализировать и сформировать свое мнение. Усваивая готовые образы и суждения, люди принимают полученные установки на веру и не размышляют об их правильности и справедливости», — считает кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Ольга Юрьева.
При этом учёные считают, что нельзя полностью изолировать ребёнка от современных технических устройств. Но всё же настаивают на отсутствии экранов для малышей до двух лет. А первое знакомство с гаджетами лучше начать с кнопочного телефона.
«Но не стоит слишком долго ограждать и от использования смартфона. В случае, когда у всех остальных он есть, а у вашего ребенка нет, это может вызвать трудности с социализацией. Одноклассники будут формировать группы и отдельные чаты, снимать совместные видео. Сверстник, который не поддерживает общение в виртуальной среде, быстро выпадет из коллектива и станет “белой вороной”, — предупреждает кандидат технических наук, доцент кафедры “Информационные технологии и автоматизированные системы” ПНИПУ Даниил Курушин.
