Мероприятия проекта «Лето в Подмосковье» посетили почти 6,7 млн человек

Почти 6,7 млн человек посетили мероприятия регионального проекта «Лето в Подмосковье». Он реализовывался на территории региона в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В рамках проекта организовывали крупные мероприятия: музыкальные, театральные, литературные, гастрономические и семейные фестивали и праздники, события в парках, музеях, Домах культуры и библиотеках. В летнем сезоне 2025 года в Подмосковье состоялось около 15 масштабных фестивалей, на которых побывали свыше 250 тыс. гостей. Среди наиболее ярких: XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который прошел в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Свои постановки по произведениям А. П. Чехова или о нем представили более 20 театральных коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Фестиваль собрал свыше 6,5 тыс. зрителей. На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в усадьбе Большие Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина побывали более 8 тыс. гостей.
В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину в 11-й раз состоялся Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского, который собрал более 17 тыс. гостей. Также прошел VIII музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре. Он собрал более 8 тыс. зрителей.
Одним из запоминающихся событий прошедшего летнего сезона стали выступления команды мотофристайла FMX13 под руководством самого титулованного фристайл мотокросс райдера России Алексея Колесникова. Команда дала 11 выступлений в Видном, Можайске, Королеве, Балашихе, Воскресенске, Лобне, Истре, Коломне, Дубне, Зарайске и Дмитрове. Яркие незабываемые трюки на мотоциклах и багги увидели около 45 тыс. жителей и гостей Подмосковья.
Музеи региона за летний период посетили более 1,2 млн человек. По итогам летнего сезона в парках Подмосковья состоялось более 900 общеобластных мероприятий, в которых приняли участие свыше 770 тыс. гостей.
В Домах культуры за летний период прошло пять областных фестивалей, их посетили более 70 тыс. человек.
Библиотеки Подмосковья в летний период организовали досуговые площадки, мастер-классы, интеллектуальные турниры, литературные гостиные, встречи с писателями и поэтами, экскурсии, конкурсы для детей и семей, фестивали, кинопоказы и другие интеллектуально-развивающие мероприятия. Посетили библиотеки за лето более 2,4 млн человек.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.