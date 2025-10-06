Мероприятия проекта «Лето в Подмосковье» посетили почти 6,7 млн человек

В рамках проекта организовывали крупные мероприятия: музыкальные, театральные, литературные, гастрономические и семейные фестивали и праздники, события в парках, музеях, Домах культуры и библиотеках. В летнем сезоне 2025 года в Подмосковье состоялось около 15 масштабных фестивалей, на которых побывали свыше 250 тыс. гостей. Среди наиболее ярких: XXV Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», который прошел в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Свои постановки по произведениям А. П. Чехова или о нем представили более 20 театральных коллективов из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Фестиваль собрал свыше 6,5 тыс. зрителей. На литературном фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» в усадьбе Большие Вяземы музея-заповедника А. С. Пушкина побывали более 8 тыс. гостей.