В Омской области запустили удобный сервис для поиска бесплатного Wi-Fi

В Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко запущен новый сервис, упрощающий поиск бесплатных точек доступа к интернету. Информация о 416 общественных Wi-Fi-зонах теперь интегрирована в карты «Яндекс».
Жителям и гостям региона достаточно ввести в поисковую строку «точки бесплатного Wi-Fi» — и на карте автоматически отобразятся все доступные локации. Это особенно удобно для тех, кто находится в незнакомом районе или впервые приехал в Омск.
Ранее данные о точках доступа уже были доступны через чат-бот «ГСА» (@gsaomsk_bot), на Геопортале Омской области (вкладка «Wi-Fi в Омской области») и в справочнике «2ГИС».
Кроме того, расширен охват бесплатного интернета в аэропорту Омска имени Д. М. Карбышева: теперь Wi-Fi доступен не только внутри терминала, но и на прилегающей территории, включая парковку.
Развитие сети общественного Wi-Fi — часть региональной стратегии по цифровизации и повышению качества городской среды.