Пит Хегсет раскрыл тайну «индекса пиццы Пентагона»

Министр обороны США Пит Хегсет признался в интервью Fox News, что практикует хитрую уловку: в случайные дни он заказывает в ведомство много пиццы. Цель этой меры — ввести в заблуждение тех, кто пытается связать начало военных кризисов с участившимся доставкам еды в Пентагон.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Хегсет добавил, что именно он может быть тем, кто стоит за массовой доставкой пиццы в Пентагон в пятницу вечером.

«Мы всех держим в напряжении», — цитируют главу Пентагона «Ведомости».

Феномен «индекс пиццы Пентагона» активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи связывают рост заказов в ближайших к ведомству пиццериях с проведением операций, вынуждающих персонал работать допоздна. Мониторинг шести таких заведений ведет сайт Pentagon Pizza Index, а посвященный теме аккаунт в X собрал аудиторию почти в 255 тысяч человек.