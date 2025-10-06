Пит Хегсет раскрыл тайну «индекса пиццы Пентагона»

Министр обороны США Пит Хегсет признался в интервью Fox News, что практикует хитрую уловку: в случайные дни он заказывает в ведомство много пиццы. Цель этой меры — ввести в заблуждение тех, кто пытается связать начало военных кризисов с участившимся доставкам еды в Пентагон.