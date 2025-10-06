Пит Хегсет раскрыл тайну «индекса пиццы Пентагона»

Хегсет добавил, что именно он может быть тем, кто стоит за массовой доставкой пиццы в Пентагон в пятницу вечером.
«Мы всех держим в напряжении», — цитируют главу Пентагона «Ведомости».
Феномен «индекс пиццы Пентагона» активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи связывают рост заказов в ближайших к ведомству пиццериях с проведением операций, вынуждающих персонал работать допоздна. Мониторинг шести таких заведений ведет сайт Pentagon Pizza Index, а посвященный теме аккаунт в X собрал аудиторию почти в 255 тысяч человек.