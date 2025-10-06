В Башкирии прожиточный минимум в 2026 году составит 16,9 тысячи рублей

В целом по России, согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на сайте Госдумы, прожиточный минимум на душу населения в 2026 году составит 18,9 тыс. руб. Для трудоспособного населения он будет равняться 20,6 тыс. руб., для пенсионеров —16,3 тыс. руб., для детей — 18,4 тыс. руб.