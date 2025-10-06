В Башкирии обновили более четырех километров дороги Уразаево — Начарово

Более четырех километров дороги Уразаево — Начарово отремонтировали в Балтачевском районе Башкирии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном минтрансе.
«Дорога Уразаево — Начарово обеспечивает транспортную связь жителям нескольких небольших сел и деревень Балтачевского района. В них проживает порядка 1,5 тысячи человек. По ней местные жители добираются до крупных населенных пунктов», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Специалисты исправили профиль трассы, сделали основание из щебня и покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Благодаря ремонту они обеспечили безопасный проезд для всех участников дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.