В Ростовской области подорожал бензин

По данным Росстата на конец сентября, средние цены на топливо в Ростовской области продолжили рост. Литр бензина АИ-92 подорожал почти на рубль, достигнув 62,12 рубля. Цена АИ-95 выросла до 68,88 рубля, АИ-98 — до 86,85 рубля, а дизельное топливо подорожало до 69,37 рубля за литр.