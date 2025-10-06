В Ростовской области подорожал бензин

По данным Росстата на конец сентября, средние цены на топливо в Ростовской области продолжили рост. Литр бензина АИ-92 подорожал почти на рубль, достигнув 62,12 рубля. Цена АИ-95 выросла до 68,88 рубля, АИ-98 — до 86,85 рубля, а дизельное топливо подорожало до 69,37 рубля за литр.
В сравнении с серединой сентября рост цен оказался еще более существенным. За этот период АИ-92 подорожал на 1,54 рубля, АИ-95 — на 1,52 рубля, АИ-98 — на 1,57 рубля, а дизельное топливо — на 1,2 рубля.
