Названо число народных целителей, официально работающих в Башкирии

Деятельность народных целителей строго регламентирована. Специалисты обязаны работать исключительно на базе лицензированных медицинских учреждений по договору и под контролем профессиональных врачей. Ключевыми требованиями являются запрет на проведение массовых сеансов, обязательная рекомендация пациентам предварительно проконсультироваться с врачом и получение письменного информированного согласия на любой вид терапии. Действие лицензий, выданных в других регионах, на территории Башкирии не распространяется.