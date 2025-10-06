Названо число народных целителей, официально работающих в Башкирии

В Башкирии восемь практиков народной медицины получили официальный статус и внесены в специальный реестр Министерства здравоохранения региона. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.
По данным журналистов, трое специалистов практикуют в Уфе, остальные — в Туймазах, Белорецке, селах Верхние Татышлы (Татышлинский район), Акбердино (Иглинский район) и деревне Байтурово (Мишкинский район). Срок действия лицензий для части целителей истекает в 2026 году, другим разрешено работать до 2030-го.
В перечень разрешенных методов лечения входят традиционные практики: траволечение, костоправство, иглоукалывание (акупунктура), ароматерапия, натуропатия, моксотерапия (прогревание полынными сигарами), этнические методы психологической коррекции и йогатерапия.
Деятельность народных целителей строго регламентирована. Специалисты обязаны работать исключительно на базе лицензированных медицинских учреждений по договору и под контролем профессиональных врачей. Ключевыми требованиями являются запрет на проведение массовых сеансов, обязательная рекомендация пациентам предварительно проконсультироваться с врачом и получение письменного информированного согласия на любой вид терапии. Действие лицензий, выданных в других регионах, на территории Башкирии не распространяется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.