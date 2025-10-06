Ричмонд
В Ялте стартовал IX международный кинофестиваль «Евразийский мост»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. В Ялте стартовал девятый по счету международный кинофестиваль «Евразийский мост», сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль продлится до 10 октября и станет площадкой для демонстрации игровых и документальных лент из 14 стран, а также специальных показов и ретроспектив.

«Смотр объединяет кинематографистов и зрителей в стремлении к взаимопониманию и культурному диалогу. Его программа охватывает широкий спектр современного кино — от полнометражных картин до авторских работ, от новых имен до признанных мастеров. Такое разнообразие делает “Евразийский мост” площадкой, открывающей уникальные возможности для сотрудничества стран евразийского региона», — говорится в приветственном слове министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Фестиваль откроется фильмом черногорского режиссера Николы Вукчевича «Оплот стойкости» — историей о человеческом выборе, принципах и морали в условиях Второй мировой войны.

В конкурсной программе игрового кино заявлены 10 картин: среди них индийская драма «Мифология реальности», китайская лента «Река Цяньтан», иранская картина «Глава востока», болгарская любовная драма «Свадьба», два российских фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки» и «Волки», корейская лента «Стальные любовники», филиппинская драма «Это место» и «Глобальная гармония» итальянского режиссера.

Документальное направление также представлено картинами как российских, так и зарубежных авторов. В числе заявленных — трагическая драма «Багджан», иранский док «Потерянный сезон» и «Невероятная золотодобывающая машина» о шестидесятилетнем золотоискателе и его сыне, который создает машину, чтобы обеспечить семье лучшее будущее.

Закрывать фестиваль будет истальянская картина «Глобальная гармония» Фабио Масса — история о детях, любви и предательстве.

Жюри игрового конкурса возглавит Фабио Масса, в его состав также водят известный российский киновед, историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар Рыскелди. Документальную программу будут оценивать председатель жюри Стивен Ли Мраович, режиссер и сценарист из Калькутты Балака Гош и российский продюсер, сценарист, генеральный директор киностудии «Шпиленок фильм» Анна Шпиленок.

Организаторы подчеркивают, что все показы в рамках фестиваля будут открыты для публики — вход свободный. Расписание сеансов доступно на официальном сайте.

