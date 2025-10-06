На Ставрополье прошел окружной этап XI Всероссийского хорового фестиваля

Окружной этап XI Всероссийского хорового фестиваля прошел 2 октября в городском Дворце культуры имени Сергея Пускепалиса в Железноводске. Его организовали в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.
На мероприятии более 50 хоровых произведений в академической манере исполнения представили 17 хоровых коллективов из шести регионов Северного Кавказа — Республик Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской и Ставропольского края. Обладателем Гран-при стал вокально-хоровой коллектив «Цветные сны» детской музыкальной школы города Лермонтова Ставропольского края (сводный детско-юношеский состав). Лауреатами первой степени стали смешанный хор Ставропольского краевого музыкального колледжа им. Сафонова, хор «Алутон» Северо-Осетинского педагогического колледжа, хор «Океан детства» районного Дома культуры Гудермесского муниципального района Чеченской Республики.
Также статус лауреатов конкурса получили старший хор детской музыкальной школы Министерства культуры Республики Северная Осетия — Алания и женский хор Ставропольского краевого колледжа искусств. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном всероссийском этапе. Его планируют провести в ноябре-декабре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.