Россия стала мировым лидером трансплантации с применением биопринтера

«Нами разрботана и апробирована технология восстановления целостности барабанной перепонки с использованием технологии биопечати, и сегодня уже 40 пациентам в России удалось восстановить слух с использованием метода биопечати. В 2018 году мы создали и отправили на орбиту первый в мире биопринтер, который позволяет печатать в условиях микрогравитации. Смысл эксперимента заключается в том, что с использованием физических полей мы можем создавать объекты одновременно с разных сторон, что сложно сделать в условиях земной гравитации. Можно констатировать, что в Росии наибольшее количество пациентов в мире, которым трансплантированы объекты, напечатанные на биопринтере», — сказал Хесуани.