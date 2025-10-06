Единую структуру по борьбе с борщевиком создадут в Ленобласти

Сегодня стало известно, что в Ленинградской области создадут единую структуру по борьбе с борщевиком. Ее филиалы откроют во всех районах. Кроме того, разработают программу, при помощи которой любой житель сможет сфотографировать опасный сорняк и он попадет на карты. После этого сразу станет известно, чей это участок и кто из владельцев запустил проблему. Соответствующие поручения дал губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.