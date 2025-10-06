Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Единую структуру по борьбе с борщевиком создадут в Ленобласти

Власти 47-го региона примут меры для уничтожения опасного сорняка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, что в Ленинградской области создадут единую структуру по борьбе с борщевиком. Ее филиалы откроют во всех районах. Кроме того, разработают программу, при помощи которой любой житель сможет сфотографировать опасный сорняк и он попадет на карты. После этого сразу станет известно, чей это участок и кто из владельцев запустил проблему. Соответствующие поручения дал губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Федеральные законы приняты, правила прописаны во многом по нашей настойчивости. Теперь наша задача — сделать так, чтобы они работали здесь, в 47-м регионе, на благо местных жителей и природы.

отметил Дрозденко

Ожидается, что такие службы контроля начнут работать с 1 января 2026 года. Они будут мониторить все земли, независимо от того, в чьей собственности они находятся.