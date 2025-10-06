В Казани осталось обеспечить теплом еще пять домов

«В оставшиеся пять домов в Кировском и Московском районах тепло будет подано в ближайшие день — два. Там процесс идет к завершению», — сказал он.
Кроме того, по словам Гиниятуллина, в трех домах Советского района после запуска отопления подача тепла была временно приостановлена. Это связано с устранением выявленных наружных дефектов на сетях. «Работа завершится сегодня», — подчеркнул он.
Отопительный сезон в Казани стартовал 29 сентября. Он начался на восемь дней раньше, чем в прошлом году. «И еще раньше более трети объектов социального назначения, 301 учреждение из 876, получили тепло досрочно, начиная с 22 сентября», — отметил замруководителя исполкома.
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил решить все вопросы с запуском тепла в оставшихся домах на этой неделе.
«Есть у нас обращения из ТСЖ, там, где ответственны небольшие управляющие компании. Для людей нет разницы — управляющая компания это или ТСЖ. Все горожане для нас одинаково уважаемые жители Казани. Поэтому давайте сосредоточим свое внимание и приложим усилия там, где по чьей-то вине ТСЖ отстают», — заявил он.