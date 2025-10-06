В Казани осталось обеспечить теплом еще пять домов

«Есть у нас обращения из ТСЖ, там, где ответственны небольшие управляющие компании. Для людей нет разницы — управляющая компания это или ТСЖ. Все горожане для нас одинаково уважаемые жители Казани. Поэтому давайте сосредоточим свое внимание и приложим усилия там, где по чьей-то вине ТСЖ отстают», — заявил он.