Полная афиша ко Дню Республики

На этой неделе, 11 октября, Башкирия отметит День Республики. В связи с этим жители региона смогут отдохнуть три дня подряд. Так как праздник приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник, 13 октября. Куда можно сходить и что посмотреть, узнал ufa.aif.ru.