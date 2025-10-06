Полная афиша ко Дню Республики

На этой неделе, 11 октября, Башкирия отметит День Республики. В связи с этим жители региона смогут отдохнуть три дня подряд. Так как праздник приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник, 13 октября. Куда можно сходить и что посмотреть, узнал ufa.aif.ru.
В каждом районе
Как сообщили в администрации Уфы, 11 октября праздничные мероприятия начнутся традиционно с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы. Затем на Советской площади пройдет посвящение школьников в «шаймуратовцы».
К дате будет дан старт еще одну проекту — планируется закладка камня строительства Центра настольного тенниса. Локация пока не озвучивается. Церемонию проведут в рамках всероссийской конференции «Выбор сильных», которая пройдет во Дворце борьбы
В районах столицы празднование стартует в 12 часов.
— в Саду культуры и отдыха имени Сергея Аксакова для уфимцев подготовили программу «Цвети, родной Башкортостан!»;
— в парке «Демский» — «Моя Республика — моя отрада»;
— в парке «Первомайский» — «Цвети, Республика моя!»;
— в парке «Волна» — «Люблю Республику!»;
— в парке «Кашкадан» — «Я эту землю родиной зову»;
— на площади имени Серго Орджоникидзе — «Башкирия — моя колыбель»;
— в парке имени Ивана Якутова — праздничная программа для детей и родителей.
В Музее истории Уфы в 11:00 начнется лекция «Уфа — столица Республики Башкортостан». Также здесь проведут викторину по истории республики и лекцию «Богатства недр Башкортостана».
В Национальном музее РБ 11 октября все желающие смогут проверить свои знания в диктанте «Вперед, Башкортостан».
Для любителей спорта 11 октября в парках «Кашкадан» и Лесоводов пройдут бесплатные дружеские старты на 5 км «Пять верст». Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. Старт дадут в 9:00.
На театральных подмостках
В Малом зале Башкирского театра драмы им. М. Гафури пройдет спектакль «Я сотворил тебя…». Цена билетов — от 300 до 600 ₽
В Государственном академическом русском драматическом театре РБ покажут лирическую драму в 2-х действиях «Луна и листопад» по произведению Мустая Карима «Помилование». Стоимость билетов составляет 400−700 ₽
Артисты Башкирского государственного театра кукол в этот день отыграют три спектакля. В 12:00 и 15:00 запланированы показы постановки «Буратино». Цена билетов — 400−700 ₽
В 14 часов начнется сказка на башкирском языке «Лиса-сирота». Стоимость билетов — 500 ₽
На сцене Большого зала Национального молодежного театра зрители смогут увидеть притчу «Акмулла». Спектакль будет проходить на башкирском языке (с синхронным переводом на русский). Цена билетов — от 600 до 1000 ₽ Начало — в 18:00.
В это же время артисты татарского театра «Нур» начнут играть спектакль «Все только начинается». Билеты можно приобрести по цене от 350 до 1600 ₽
Музыка, танцы, юмор
В 22:00 в «Тинькофф Холл» начнется большой праздничный фестиваль «Бик Матур». На сцене выступят звезды башкирской и татарской эстрады: Айдар Галимов, Dj Ринат Закиров, Baby Ti, Айгиза Галимова, Big Matur, Hanqyzy и Marat Taturas. На площадке будут продавать национальные украшения и сувениры местных производителей. Цена билетов — от 900 до 1800 ₽
Айдар Галимов днем этого же дня даст концерт на центральной площадке ТЦ «Мега». Гостям обещают праздничную программу, бесплатный плов, мастер-классы, а также активности для взрослых и детей. Начало — в 16:00.
В Dom Печати в этот день выступит набирающая популярность фолк-группа «Ягода». Начало концерта — в 19.00. Стоимость билетов варьируется от 1500 до 2500 ₽
В воскресенье, 12 октября, на сцене ГКЗ Башкортостан симфонический оркестр представит The Best of Ennio Morricone. Приобрести билеты можно по цене от 1500 до 3900 ₽
Исполнительница Перукуа в тот же день представит танцевальный концерт «Зов волчицы» в «Тинькофф Холле». Стоимость билетов составляет от 1900 до 14900 ₽
В понедельник, 13 октября, там же выступит певец Султан Лагучев. Приобрести билеты на его концерт можно по цене от 2500 до 5000 ₽
12 октября в Darling bar выступит стендап-комик из Беларуси Егор Свирский с программой «Дорогая, я перезвоню». Цена билетов — от 900 до 1100 ₽
В этот же день юморист Михаил Шахназаров со сцены Dom Печати расскажет «Историю в стиле fine». Билеты можно приобрести по цене от 1000 до 3500 ₽