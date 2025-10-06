В Красноярске наладили подачу тепла во все жилые здания

В Красноярске завершено подключение к отоплению всех жилых домов и социальных учреждений. В мэрии города также рассказали, что редкие случаи отсутствия отопления связаны с техническими работами или завоздушиванием стояков.
Вечером 3 октября главы районов провели горячие линии по вопросам отопления. За несколько часов поступило более 70 звонков. Люди жаловались на холодные батареи в отдельных помещениях и медленную реакцию управляющих компаний. Больше всего обращений зафиксировали в Ленинском и Октябрьском районах.
Все сообщения переданы коммунальным службам. Большинство проблем устранили в течение нескольких часов, а для контроля специалисты перезванивают жильцам.
Подача тепла в Красноярске началась 23 сентября. На регулировку системы потребовалось около десяти дней, и к началу октября отопление было обеспечено во всех зданиях города.
Если батареи всё ещё не греют, жители могут обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля края. 8 октября планируется общегородская горячая линия, где примут обращения по оставшимся проблемам с отоплением.