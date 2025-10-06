В Красноярске наладили подачу тепла во все жилые здания

Вечером 3 октября главы районов провели горячие линии по вопросам отопления. За несколько часов поступило более 70 звонков. Люди жаловались на холодные батареи в отдельных помещениях и медленную реакцию управляющих компаний. Больше всего обращений зафиксировали в Ленинском и Октябрьском районах.