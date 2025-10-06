Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят изменить

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность изменения маршрута автобуса А-85. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем.

Министерство транспорта Нижегородской области в данный момент активно изучает этот вопрос.

Данная инициатива обусловлена расширением микрорайона и увеличением количества граждан, которым необходим более удобный доступ к общественному транспорту.

На данный момент автобус А-85 следует от микрорайона Юг, расположенного в Автозаводском районе, через улицу Новикова-Прибоя и Мызинский мост до завода «Нител» в Щербинках.

Одна из жительниц Новой Кузнечихи выразила заинтересованность в том, когда в их район начнет курсировать новый общественный транспорт.

Ранее более 90 нарушений нашли в работе нижегородского общественного транспорта.