Маршрут нижегородского автобуса А-85 хотят изменить

Министерство транспорта Нижегородской области в данный момент активно изучает этот вопрос.
Данная инициатива обусловлена расширением микрорайона и увеличением количества граждан, которым необходим более удобный доступ к общественному транспорту.
На данный момент автобус А-85 следует от микрорайона Юг, расположенного в Автозаводском районе, через улицу Новикова-Прибоя и Мызинский мост до завода «Нител» в Щербинках.
Одна из жительниц Новой Кузнечихи выразила заинтересованность в том, когда в их район начнет курсировать новый общественный транспорт.
