В Кстове более 60 человек приняли участие в конференции «Мой бизнес 360»

Более 90 предпринимателей из Кстовского района Нижегородской области приняли участие в конференции «Мой бизнес 360», которая прошла 29 сентября. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Формат конференции “Мой бизнес 360” объединяет на одной площадке представителей бизнеса, власти и институтов поддержки. Участники получают информацию об актуальных мерах господдержки и одновременно налаживают прямые контакты с потенциальными партнерами и заказчиками. Такой подход помогает предпринимателям лучше ориентироваться в потребностях рынка, находить новые возможности для развития и эффективно использовать доступные инструменты поддержки», — пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
На мероприятии в Кстове выступили специалисты министерства промышленности, торговли и предпринимательства, центра «Мой бизнес», Нижегородского бизнес-инкубатора, Фонда развития промышленности Нижегородской области, а также представители министерства туризма и министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. Эксперты представили предпринимателям меры имущественной, финансовой, консультационной и информационной поддержки.
Отметим, что в конференции приняли участие представители крупных компаний, которые потенциально заинтересованы в построении новых кооперационных цепочек с местным бизнесом. В качестве таких потенциальных заказчиков выступили «Торговый дом Консиб-Нижний Новгород» (производитель стеклопакетов) и компания «Ренткар» (производитель деревянных напольных покрытий, строительных конструкций и столярных изделий), которые обозначили потребности своих компаний в товарах, услугах и работах. После пленарной части состоялись B2B- и B2G-переговоры, в рамках которых представители бизнеса смогли напрямую обсудить перспективы сотрудничества с представителями органов власти, институтов поддержки и других предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.