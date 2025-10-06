В Кстове более 60 человек приняли участие в конференции «Мой бизнес 360»

Отметим, что в конференции приняли участие представители крупных компаний, которые потенциально заинтересованы в построении новых кооперационных цепочек с местным бизнесом. В качестве таких потенциальных заказчиков выступили «Торговый дом Консиб-Нижний Новгород» (производитель стеклопакетов) и компания «Ренткар» (производитель деревянных напольных покрытий, строительных конструкций и столярных изделий), которые обозначили потребности своих компаний в товарах, услугах и работах. После пленарной части состоялись B2B- и B2G-переговоры, в рамках которых представители бизнеса смогли напрямую обсудить перспективы сотрудничества с представителями органов власти, институтов поддержки и других предприятий.