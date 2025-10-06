Пенсионеру в Новоуральске выплатили задержанную зарплату вместе с компенсацией

Прокуратура в ЗАТО Новоуральска защитила трудовые права 76-летнего пенсионера, которому задерживали зарплату. В ходе проверки установили, что местный житель с 2019 года работал в ООО «Заплотный камень». Трудовые обязанности между пенсионером и работодателем обсуждали устно. Зарплата мужчине выплачивалась раз в месяц в разные дни. Со своей стороны местный житель все обязательства выполнял честно, прогулов не допускал.