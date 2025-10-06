Ричмонд
Пенсионеру в Новоуральске выплатили задержанную зарплату вместе с компенсацией

В Новоуральске пенсионеру выплатили задолженность по зарплате.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура в ЗАТО Новоуральска защитила трудовые права 76-летнего пенсионера, которому задерживали зарплату. В ходе проверки установили, что местный житель с 2019 года работал в ООО «Заплотный камень». Трудовые обязанности между пенсионером и работодателем обсуждали устно. Зарплата мужчине выплачивалась раз в месяц в разные дни. Со своей стороны местный житель все обязательства выполнял честно, прогулов не допускал.

— При этом работодатель систематически задерживал выплату заработной платы, в связи с чем образовалась задолженность перед пенсионером в размере 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство направило иск в Новоуральский городской суд о взыскании задержанной зарплаты и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, обязав работодателя выплатить пенсионеру в сумме 38 тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа мужчина получил деньги в полном объеме.