Пенсионеру в Новоуральске выплатили задержанную зарплату вместе с компенсацией

Прокуратура в ЗАТО Новоуральска защитила трудовые права 76-летнего пенсионера, которому задерживали зарплату. В ходе проверки установили, что местный житель с 2019 года работал в ООО «Заплотный камень». Трудовые обязанности между пенсионером и работодателем обсуждали устно. Зарплата мужчине выплачивалась раз в месяц в разные дни. Со своей стороны местный житель все обязательства выполнял честно, прогулов не допускал.
— При этом работодатель систематически задерживал выплату заработной платы, в связи с чем образовалась задолженность перед пенсионером в размере 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство направило иск в Новоуральский городской суд о взыскании задержанной зарплаты и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, обязав работодателя выплатить пенсионеру в сумме 38 тысяч рублей. После вмешательства надзорного органа мужчина получил деньги в полном объеме.