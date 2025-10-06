Пересмотрят ли в Калининградской области налог на катера и гидроциклы?

Сейчас региональные тарифы значительно превышают федеральные рекомендации, что, по мнению специалистов, приводит к массовому уклонению от регистрации плавсредств и потерям бюджета.
Сегодня в области действуют ставки, которые в 6−7 раз выше рекомендованных Минфином России. Так, за каждый «конь» двигателя моторной лодки владельцы платят 138 рублей вместо рекомендованных 20. Для яхт и парусно-моторных судов установлена ставка 277 рублей против 40, а для гидроциклов — 346 вместо 50 рублей.
«Налог на маломерные суда в регионе завышен. У меня мотор мощностью 150 лошадиных сил — ежегодно плачу 22 тысячи рублей, хотя навигация длится всего семь месяцев», — рассказал «Клопсу» руководитель школы судоводителей «Шкипер» Евгений Коробко.
Высокие ставки приводят к тому, что часть судовладельцев предпочитает не ставить катера и гидроциклы на учёт. По оценкам экспертов, число таких «теневых» судов может достигать двух тысяч, а потери регионального бюджета — около 70 миллионов рублей в год.
Контроль за нарушениями на воде остаётся затруднённым.
Владельцам гидроциклов запрещено гонять в черте города, но они нередко игнорируют запрет — поймать их так же сложно, как мотоциклистов на трассе.
За управление незарегистрированным судном предусмотрен штраф от 15 до 20 тысяч рублей, а при повторном нарушении плавсредство подлежит отправке на спецстоянку. Однако в регионе пока нет подходящей площадки для её размещения.
Правительство Калининградской области намерено включить предложение о снижении ставок налога для маломерных судов в пакет инициатив по корректировке закона «О транспортном налоге в Калининградской области» от 2002 года. Ожидается, что пересмотр ставок поможет вывести из тени часть судовладельцев и увеличить поступления в бюджет.