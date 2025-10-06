Пересмотрят ли в Калининградской области налог на катера и гидроциклы?

Высокие ставки приводят к тому, что часть судовладельцев предпочитает не ставить катера и гидроциклы на учёт. По оценкам экспертов, число таких «теневых» судов может достигать двух тысяч, а потери регионального бюджета — около 70 миллионов рублей в год.