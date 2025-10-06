В Иркутске продают записную книжку врача начала 20 века за 200 тысяч рублей. Как стало известно КП-Иркутск с сайта объявлений, «Календарь врачей всех ведомств» — 1911 года издания.
— Продам записную книжку врача со справочной информацией жившего до революции, — сообщает продавец.
Больше никакой информации о товаре не уточняется. На страницах календаря неизвестный врач из столицы Приангарья делал записи на протяжении 1915−1919 годов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре продают редкий рояль за два миллиона рублей. Он был выпущен в 1902—1905 годах. На инструменте изображен двуглавый орел, и герб Российской Империи.