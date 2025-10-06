10 лет в ритме: как отпраздновал юбилей центр «Танцуй не Комплексуй»

5 октября «Лайфстайл Башкирия Место Событий» стал эпицентром настоящей танцевальной бури. Здесь легендарный центр брейк-данса «Танцуй не Комплексуй» отметил свой первый серьезный юбилей — 10 лет. Шестичасовой марафон битв, невероятная энергия и аншлаг — вот каким получился этот грандиозный праздник, собравший лучших танцоров и гостей со всей республики и за ее пределами.
МОЩЬ И РАЗНООБРАЗИЕ: НОМИНАЦИИ БАТТЛА.
Программа юбилея была выстроена так, чтобы зрители познакомились с многогранной культурой брейк-данса. Вместо одного общего баттла гостей ждала серия специализированных номинаций, каждая из которых стала отдельным шоу.
«Учитель & Ученик» — эта битва стала, пожалуй, самой трогательной. Педагоги и их подопечные вместе вышли на танцпол, чтобы продемонстрировать уникальную связь и передачу опыта.
«А Вам Слабо?» — номинация, где танцоры блеснули невероятной креативностью и сложнейшими элементами. Здесь царил дух эксперимента и готовности бросить вызов самим себе.
Брейк — данс за последние пять десятилетий превратился в международный вид спорта и включен в программу Олимпийских игр. Источник: личный архив Гильмановой К. Р.
«Девчата» — женский баттл стал одним из самых зрелищных моментов вечера, доказав, что брейк-данс — это не только мужской вид спорта. Мощь, грация и невероятная техничность участниц сорвали шквал аплодисментов.
«Новое Поколение» — юные танцоры показали, что будущее уличного танца в надежных руках. Их энергия и бесстрашие перед выходом на большую сцену впечатлили не только зрителей, но и строгое жюри.
«Джемак» — свободный формат, где царила атмосфера чистой импровизации и дружеского соревнования. Это была классика уличной культуры в ее самом аутентичном проявлении.
ГОСТИ И СУДЬИ.
Масштаб события подчеркивался составом гостей и судейской коллегии. На праздник приехали признанные мастера из Москвы, Самары, Оренбурга, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Октябрьского, Нефтекамска, Дюртюлей и других городов. Их присутствие не только повысило уровень конкуренции, но и стало мостом для укрепления связей между танцевальными сценами разных регионов.
— Было невероятно видеть столько знакомых и новых лиц в одном зале, — поделился впечатлениями один из гостей из Москвы. — Энергетика была на уровне лучших федеральных фестивалей. Видно, что здесь выросла сильная, самобытная школа.
Брейк — данс состоит из движений, включающих сложные акробатические элементы такие как: сложная работа ног, сальто, повороты, вращения на голове и т.д. Источник: личный архив Гильмановой К. Р.
АЙРАТ All Right: «МЫ БЫЛИ САМОУЧКАМИ, НО НЕ СДАВАЛИСЬ».
За современными баттлами и отлаженной работой школ стоит поколение энтузиастов, которые сами прокладывали путь брейк-дансу. Одним из них является Айрат, известный как All Right. Сегодня ему за 40, и он с улыбкой наблюдает за соревнованиями.
— Сейчас у ребят есть интернет, студии, педагоги, — говорит Айрат. — А нам приходилось скидываться всем районом и заказывать VHS-кассеты с записями баттлов из Германии. Мы ждали их месяцами.
Эти кассеты были единственным окном в мир брейк-данса. Танцоры собирались у кого-то дома, по 100 раз перематывали одни и те же моменты, чтобы разобрать движение, и часами отрабатывали его на улице.
— Не было ни учителей, ни школ. Мы были самоучками, наша «академия» — это асфальт и бетон. Мы стирали руки в кровь, но не сдавались. И видя сегодня этих ребят, понимаю, что те трудности были не зря. Теперь новое поколение может сосредоточиться на творчестве, а не пробираться к нему сквозь тернии неизвестности.
Мероприятие с участием судей из Москвы, Самары и Оренбурга продемонстрировало высокий уровень развития брейк-культуры в республике. Источник: личный архив Гильмановой К. Р.
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
Юбилейный баттл стал кульминацией десятилетней работы центра «Танцуй не Комплексуй». Из небольшой студии он вырос в настоящий хаб уличной культуры, который не только учит танцевать, но и воспитывает характер, создает сообщество и дает молодежи мощный толчок для развития.
Танцевальное сообщество республики живо, здорово и готово покорять новые высоты. Источник: личный архив Гильмановой К. Р.
Прошедшее 5 октября событие ярко доказало: 10 лет — это не финал, а только уверенный старт для новых свершений. Танцевальное сообщество республики живо, здорово и готово покорять новые высоты.