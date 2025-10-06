10 лет в ритме: как отпраздновал юбилей центр «Танцуй не Комплексуй»

— Не было ни учителей, ни школ. Мы были самоучками, наша «академия» — это асфальт и бетон. Мы стирали руки в кровь, но не сдавались. И видя сегодня этих ребят, понимаю, что те трудности были не зря. Теперь новое поколение может сосредоточиться на творчестве, а не пробираться к нему сквозь тернии неизвестности.