В РОЦИТ поддержали ограничение иностранного участия в рекламных компаниях

В последние годы рекламный рынок стал одной из самых уязвимых зон для сбора и вывоза данных за рубеж. Маркетинговые платформы, системы аналитики, таргетинг — все это инструменты, через которые иностранные компании получают колоссальные объемы информации о поведении российских потребителей и бизнесе, от кликов и поисковых запросов до привычек и покупательной способности. Казалось бы, безобидная статистика, но в совокупности это позволяет составить цифровой портрет страны. Передача таких данных за границу создает риски не меньше, чем экспорт технологий или сырья.