В удмуртской деревне Лонки-Ворцы открыли новый медпункт

Учреждение установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым оборудованием для оказания людям качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В заведении есть кабинет фельдшера, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для хранения медикаментов, уборочного инвентаря и другие. Новое здание полностью укомплектовано мебелью. В учреждении пациенты смогут сдать анализы, пройти профосмотры и диспансеризацию, вакцинироваться и измерить давление.