В удмуртской деревне Лонки-Ворцы открыли новый медпункт

Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Лонки-Ворцы Игринского района Удмуртской Республики. Его построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
Учреждение установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Его оснастили всем необходимым оборудованием для оказания людям качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В заведении есть кабинет фельдшера, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для хранения медикаментов, уборочного инвентаря и другие. Новое здание полностью укомплектовано мебелью. В учреждении пациенты смогут сдать анализы, пройти профосмотры и диспансеризацию, вакцинироваться и измерить давление.
Для удобства маломобильных жителей установлен пандус. Также представители администрации района благоустроили прилегающую территорию.
В зону обслуживания ФАПа входит три населенных пункта — 546 жителей. В первый день работы новый пункт посетили 30 человек. Прием ведет молодой специалист — фельдшер Екатерина Манашева, которая приехала в деревню по программе «Земский фельдшер».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.