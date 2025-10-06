Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Кошки в Самарской области появилась новая благоустроенная территория

Общественное пространство расположено на улице Советской.

Еще одно общественное пространство появилось в селе Кошки в Самарской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Кошкинского района.

Для жителей и гостей населенного пункта на улице Советской 49А благоустроили новую зону отдыха. Там установили скамейки и урны, сделали декоративное освещение. Самое главное новшество — большая уличная шахматная доска, где все желающие смогут поиграть огромными шахматными фигурами на свежем воздухе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.