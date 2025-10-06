В Нижегородский кадровый центр с января обратились почти 19 тыс. человек

Свыше 18,6 тыс. жителей Нижегородской области за январь-сентябрь обратились за помощью в трудоустройстве в Нижегородский кадровый центр «Работа России». Учреждение функционирует в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства региона.
За этот год 12,4 тыс. человек уже вышли на новую работу. Жители области заняли вакантные позиции в оборонно-промышленном комплексе, торговых, медицинских и образовательных учреждениях, пополнили коллективы предприятий общепита и ЖКХ. Они трудоустроились инженерами, бухгалтерами, фельдшерами, водителями автомобиля, лаборантами, социальными работниками, слесарями, токарями, системными администраторами.
«Нижегородская область вошла в первые 17 регионов, где были внедрены единые стандарты работы в кадровых центрах, что позволило нам выстроить активное взаимодействие с работодателями. Жители региона успешно находят себя в самых разных отраслях экономики — от промышленности до социальной сферы», — сообщил руководитель управления по труду и занятости населения региона Игорь Пантюхин.
Отметим, что специалисты кадрового центра помогают соискателям в подборе вакансий, составлении резюме и подготовке к собеседованию, при необходимости направляют на бесплатное переобучение востребованным в регионе специальностям. Также они оказывают психологическую поддержку, проводят социальную адаптацию и профессиональную ориентацию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.