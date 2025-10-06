Чипирование домашних животных проведут в Минске уже в октябре — кого коснется

В Минске проведут акцию по чипированию домашних животных, сообщили на Портале коммунальной грамотности.
Так, в октябре предприятием «Фауна города» каждую субботу будут проводиться акции по чипированию домашних питомцев.
Чипирование 11 октября будут проводить в Ленинском районе на улице Манюшко, 18, 20 и 24. В субботу, 18 октября, акция пройдет в Советском районе (улицы Некрасова, д. 33 и Л. Беды, 1/1). А в последнюю субботу месяца, 25 октября, — в Центральном районе столицы (улица Заславская, 25).
Заплатить за чипирование одного животного, его хозяевам нужно будет 35 белорусских рублей, с оформлением ветеринарной книжки — 40 рублей.
Во время чипирования животным будут вводить специальные микрочипы с индивидуальным кодом с внесением данных в базу.
Во время акции также можно будет взять домой питомца, который содержится в приюте, и получить консультацию специалистов.
