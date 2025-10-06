Капремонт гребной базы начали в Ростове

В Ростове-на-Дону на гребном канале «Дон» стартовал капитальный ремонт двух блоков здания гребной базы, принадлежащей спортивной школе олимпийского резерва № 5. Как сообщил заместитель министра спорта Ростовской области Василий Логинов, на эти цели из областного бюджета выделено 244,5 миллиона рублей.
Работы затронут игровой и тренажерный залы, раздевалки, а также вспомогательные и административные помещения. Во время ремонта планируется полностью заменить кровлю, фасад, окна, двери и все внутренние инженерные коммуникации, а также выполнить отделочные работы. Завершение проекта запланировано на декабрь следующего года.
На сегодняшний день в одном из блоков уже завершены все внутренние демонтажные работы. Подрядчик приступил к демонтажу фасада и установке новых оконных конструкций.
