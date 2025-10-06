Омская область дополнительно направит 3,8 млрд рублей на «Омск-Федоровку»

Правительство Омской области планирует дополнительно выделить 3,8 миллиарда рублей на создание инженерной инфраструктуры будущего аэропорта «Омск-Федоровка». Соответствующие изменения внесут в региональную программу «Развитие транспортной системы в Омской области». Проект постановления уже опубликован на сайте областного кабмина.
Финансирование будет распределено поровну между 2026 и 2027 годами за счет казначейских инфраструктурных кредитов. Средства предназначены для завершения строительства и реконструкции ключевых инженерных объектов, включая водопроводную сеть, сбросный коллектор канализации и трансформаторную подстанцию ВЛ-110. Кроме того, АО «Омскгазстройэксплуатация» получит 69 млн рублей в виде субсидий на строительство участка газопровода, необходимого для обеспечения аэровокзального комплекса.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области принимает замечания и предложения по проекту постановления до 9 октября. После этого документ будет вынесен на заседание регионального правительства.
Напомним, что общая стоимость проектирования и строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка» в августе 2025 года была пересмотрена в сторону увеличения и достигла 64,6 млрд рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению на 49 лет, подписанному в июне 2024 года между правительством региона и холдингом «Аэропорты Регионов». Строительные работы планируется начать в 2026 году, а первый рейс — принять 25 декабря 2028 года.
Ранее мы писали, что самолет из Омска в Сочи задержали на восемь часов.