Омская область дополнительно направит 3,8 млрд рублей на «Омск-Федоровку»

Напомним, что общая стоимость проектирования и строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка» в августе 2025 года была пересмотрена в сторону увеличения и достигла 64,6 млрд рублей. Проект реализуется по концессионному соглашению на 49 лет, подписанному в июне 2024 года между правительством региона и холдингом «Аэропорты Регионов». Строительные работы планируется начать в 2026 году, а первый рейс — принять 25 декабря 2028 года.