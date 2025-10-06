Поликлинику в Карабаново Владимирской области обновят до конца года

Капитальный ремонт поликлиники в городе Карабаново Владимирской области планируют завершить до конца 2025 года. Учреждение обновляют при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Специалисты вышли на финишную прямую. За время реконструкции на трех этажах здания провели демонтажные работы. В учреждении уже заменили окна, двери, отремонтировали кабинеты и коридоры.
На завершающем этапе планируется обновить кровлю здания, улучшить фасад, установить современные системы связи внутри поликлиники и подъемное оборудование, проложить новые электросети и благоустроить территорию. Жители Карабаново уже в скором времени смогут оценить результаты реконструкции и воспользоваться услугами поликлиники, которая станет более комфортной и современной.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.