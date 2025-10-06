В Алтайском крае высадили более 390 тысяч сосен, елей и дубов

Более 390 тыс. молодых деревьев с середины сентября высадили лесоводы и местные жители Алтайского края на площади 158 га в ходе акции «Сохраним лес», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Акция прошла в Алтайском, Павловском, Панкрушихинском, Озеро-Кузнецовском, Шипуновском и Тягунском лесничествах. В Алтайском лесничестве ее организовали благодаря участию специалистов территориального отдела управления лесами, работников Алтайского лесхоза и жителей села Куяган. Участники мероприятия высадили 13 200 лесных культур на участке 4,4 га.
На территории Панкрушихинского лесничества высажено 28 750 сеянцев сосны и дуба на площади 11,5 га. Также акцию «Сохраним лес» провели в Павловском лесничестве. Лесоводы на площади 0,7 га высадили 1400 сеянцев сосны с закрытой корневой системой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.