На 39-м году жизни скончалась казанская поэтесса Александра Кашина

Несмотря на проблемы со здоровьем и необходимость передвигаться в инвалидном кресле, Александра Кашина создала значительное литературное наследие. Ее творчество получило признание не только в России, но и за рубежом — переводы стихов выполнялись на английский язык, а среди ценителей ее поэзии был лидер группы Scorpions Клаус Майне.