На 39-м году жизни скончалась казанская поэтесса Александра Кашина

Автор трех поэтических сборников, лауреат Державинской премии ушла из жизни за день до своего дня рождения.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на 39-м году жизни скончалась известная поэтесса Александра Кашина — член Союза писателей Татарстана, заслуженный деятель искусств республики, лауреат всероссийской литературной премии имени Державина. Трагическое событие произошло за день до ее дня рождения — 8 октября поэтессе исполнилось бы 39 лет.

Несмотря на проблемы со здоровьем и необходимость передвигаться в инвалидном кресле, Александра Кашина создала значительное литературное наследие. Ее творчество получило признание не только в России, но и за рубежом — переводы стихов выполнялись на английский язык, а среди ценителей ее поэзии был лидер группы Scorpions Клаус Майне.

В 2011 году поэтесса стала лауреатом Державинской премии за сборник «Глядя на Вас», который позже был инсценирован в Казанском театральном училище. Министерство культуры Татарстана выразило соболезнования родным и близким Александры Кашиной, отметив ее большой вклад в литературу и просветительскую деятельность.