В Ленобласти появятся перехватывающие парковки для туристов

Власти Ленинградской области утвердили план по созданию системы перехватывающих парковок. Они появятся на подъездах к популярным туристическим городам и заповедным зонам, чтобы решить проблему хаотичной парковки. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

Поручение разработать такую систему дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на аппаратном совещании в правительстве. Парковки планируют организовать на подъездах к Выборгу, Шлиссельбургу, Гатчине и другим историческим городам, а также к особо охраняемым природным территориям, таким как Линдуловская роща.

«С одной стороны, мы создаем объекты, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. С другой стороны, надо создавать новые парковки и сохранять природу», — отметил Дрозденко.

Кроме того, в центральных районах этих городов могут появиться платные парковочные места для туристов. Отдельное внимание уделят упорядочиванию парковки в районах массовой застройки, в том числе речь идет про Всеволожск, Кудрово и Мурино.

Реализовать все намеченные меры планируется к началу туристического сезона 2026 года.