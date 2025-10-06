В Ленобласти появятся перехватывающие парковки для туристов

Поручение разработать такую систему дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на аппаратном совещании в правительстве. Парковки планируют организовать на подъездах к Выборгу, Шлиссельбургу, Гатчине и другим историческим городам, а также к особо охраняемым природным территориям, таким как Линдуловская роща.
«С одной стороны, мы создаем объекты, которые пользуются огромной популярностью среди туристов. С другой стороны, надо создавать новые парковки и сохранять природу», — отметил Дрозденко.
Кроме того, в центральных районах этих городов могут появиться платные парковочные места для туристов. Отдельное внимание уделят упорядочиванию парковки в районах массовой застройки, в том числе речь идет про Всеволожск, Кудрово и Мурино.
Реализовать все намеченные меры планируется к началу туристического сезона 2026 года.