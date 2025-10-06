Минтранс опроверг открытие участка набережной до Мотовилихи в Перми

Министерство транспорта Пермского края опровергло информацию об открытии нового участка набережной Камы, идущего до Мотовилихинских заводов в Перми.
Опровержение данных, ранее размещённых в нескольких СМИ, ведомство разместило в своём телеграм-канале 6 октября. Речь идёт об отрезке набережной от площади Трёх столетий (она появилась в краевой столице относительно недавно, недалеко от Речного вокзала) до предприятия в Мотовилихинском районе. В СМИ говорилось, что этот новый участок вдоль Камы уже открыт для горожан. Однако минтранс утверждает, что это не так.
«Информация не соответствует действительности! Подрядная организация продолжает работы на участке, открытия не было. Проход на новую часть закрыт воротами. Многие самовольно открывают ворота, спускаются на новую часть через склон с газонами или заходят со стороны Мотовилихи», — пояснили в министерстве.
Представители ведомства, обращаясь к пермякам, попросили жителей быть терпеливее и не нарушать требования безопасности. В министерстве говорят, что стоит дождаться окончания работ, чтобы попасть на новый участок набережной в Перми.
Уточняется, что подрядчик должен будет завершить работы 30 ноября 2025 года. Такие условия прописаны в контракте.