Минтранс опроверг открытие участка набережной до Мотовилихи в Перми

Опровержение данных, ранее размещённых в нескольких СМИ, ведомство разместило в своём телеграм-канале 6 октября. Речь идёт об отрезке набережной от площади Трёх столетий (она появилась в краевой столице относительно недавно, недалеко от Речного вокзала) до предприятия в Мотовилихинском районе. В СМИ говорилось, что этот новый участок вдоль Камы уже открыт для горожан. Однако минтранс утверждает, что это не так.