В Тюменской области дорогу Ишим — Первопесьяново улучшат до конца октября

Автомобильную дорогу Ишим — Первопесьяново общей протяженностью 5,5 км отремонтируют до 30 октября в Ишимском районе Тюменской области. Работы выполняют в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.
На объекте специалисты уже уложили асфальтобетонное полотно и применили новые технологии повторного использования старого асфальтобетона в подстилающем и выравнивающем слое покрытия. Сейчас они укрепляют обочины. Помимо этого, ставят дорожные знаки и наносят разметку.
Отметим, что всего в 2025 году на территории Ишимского района по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют четыре трассы общей протяженностью 12,5 км. Специалисты улучшат дорогу Ишим — Разъезд № 37 — Кукарцева — Десятова, подъезд к деревне Таловка, дорогу Ишим — Казанское — границы Казахстана и Ишим — Первопесьяново.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.