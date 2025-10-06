Опрос на тему беспилотной авиации можно пройти до 15 октября

Опрос проходит в соответствии с целями и задачами национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по ссылке. Исследование покажет, насколько хорошо россияне осведомлены о современных беспилотных технологиях и их применении, какие сценарии использования БАС кажутся наиболее вероятными и востребованными в ближайшей перспективе, а также понимают ли респонденты роль отечественных разработок в контексте обеспечения технологической независимости страны.