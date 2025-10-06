Опрос на тему беспилотной авиации можно пройти до 15 октября

Результаты Всероссийского опроса «От Маяковского до “Феникса” от Университета 2035 помогут изучить уровень осведомленности и ключевые тренды в восприятии беспилотных авиационных систем (БАС) в России. Принять участие в исследовании и выразить свое мнение можно до 15 октября включительно, сообщили в университете.
Опрос проходит в соответствии с целями и задачами национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по ссылке. Исследование покажет, насколько хорошо россияне осведомлены о современных беспилотных технологиях и их применении, какие сценарии использования БАС кажутся наиболее вероятными и востребованными в ближайшей перспективе, а также понимают ли респонденты роль отечественных разработок в контексте обеспечения технологической независимости страны.
Итоги опроса помогут оценить интерес граждан к теме беспилотной авиации и будут использованы для популяризации инженерного образования и подготовки новых кадров для высокотехнологичных отраслей.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.