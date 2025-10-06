Ричмонд
Специалист рассказала, как избежать сухости кожи зимой без дорогих кремов

Теплый душ вместо горячей ванны помогает сохранить природные масла кожи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Зимой кожа становится сухой и чувствительной из-за мороза и сухого воздуха в помещениях. Как сообщает NEWS.ru, Это приводит к нарушению защитного барьера кожи, вызывая неприятные ощущения стянутости и шелушения. Однако есть правила ухода, которые помогут сохранить кожу увлажненной в течение всей зимы.

— Вместо горячей ванны лучше принимать теплый душ, чтобы сохранить естественные масла кожи. Нанесение крема на влажную кожу после водных процедур усиливает увлажнение, — уточняют специалисты.

Перед выходом на мороз нужно наносить на открытые участки кожи специальный крем. Максимальный эффект достигается при комплексном уходе, поэтому важно постоянно пить воду. Частое применение кремов с гиалуроновой кислотой и керамидами укреплят естественный защитный барьер кожи.