Когда будет суперлуние в октябре и как его наблюдать

В это время года лунная орбита образует с горизонтом самый узкий угол. Из-за этого в течение нескольких вечеров подряд Луна восходит всего на 20−30 минут позже захода Солнца, в отличие от обычной задержки в 50 минут и более. Это создает долгие, светлые вечера, что раньше было важно для фермеров, собиравших в октябре поздние овощи — капусту, морковь, свеклу, картофель, репу, хрен.