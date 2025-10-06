У вас в квартире холодные батареи? Рассказываем, куда обращаться

«На первом этаже страшная сырость и холод. В нашем доме много пожилых людей, им это переносить очень трудно. Проблемы с отоплением в этом доме не первый год. За 10 лет проживания я помню от силы всего пару сезонов, когда дом подключали в день объявления отопительного сезона. В остальные годы — через неделею или две», — поделился с «Фонтанкой» местный житель.