У вас в квартире холодные батареи? Рассказываем, куда обращаться

В Невском районе жители дома № 23, расположенного на проспекте Елизарова, с нетерпением ждут отопления.
«На первом этаже страшная сырость и холод. В нашем доме много пожилых людей, им это переносить очень трудно. Проблемы с отоплением в этом доме не первый год. За 10 лет проживания я помню от силы всего пару сезонов, когда дом подключали в день объявления отопительного сезона. В остальные годы — через неделею или две», — поделился с «Фонтанкой» местный житель.
Замерзают и в центре города. По адресу: улица Марата, 20Б, еще не дали тепло. Как пояснил наш читатель, УК на жалобы не реагирует, по горячим линиям организаций практически не дозвониться.
Холодная проблема настигла и Красногвардейский район. Житель дома № 40 на Новочеркасском проспекте пишет, что подъезд № 1 сидит без тепла.
В Кировском районе без отопления жители части дома на улице Козлова, 49, к. 2.
Что делать и куда звонить, если у вас дома холодные батареи?
Отопление в доме зависит не только от теплоснабжающих компаний, но и от управляющей организации вашего дома. В случае, если сейчас вы до сих пор мерзнете, необходимо обратиться в УК, ЖСК или ТСЖ. Номер телефона можно посмотреть на сайте компании.
Если после обращения в УК ничего не изменилось, то дальше вы можете позвонить на горячую линию жилищного агентства вашего района.
Публикуем номера:
ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409−71−21;
ГКУ ЖА Василеостровского района: 323−20−38;
ГКУ ЖА Выборгского района: 417−66−58;
ГКУ ЖА Калининского района: 542−26−18;
ГКУ ЖА Кировского района: 252−25−64, 252−65−23;
ГКУ ЖА Колпинского района: 246−44−98;
ГКУ ЖА Красногвардейского района: 241−59−96;
ГКУ ЖА Красносельского района: 241−38−03;
ГКУ ЖА Кронштадтского района: 246−20−22, 435−33−96;
ГКУ ЖА Курортного района: 409−74−77;
ГКУ ЖА Московского района: 241−36−65;
ГКУ ЖА Невского района: 412−33−37, 242−39−27;
ГКУ ЖА Петроградского района: 241−22−22;
ГКУ ЖА Петродворцового района: 409−72−75;
ГКУ ЖА Приморского района: 576−46−11;
ГКУ ЖА Пушкинского района: 241−39−81, 241−39−80;
ГКУ ЖА Фрунзенского района: 576−53−49;
ГКУ ЖА Центрального района: 273−15−82, 272−11−44.
Если же на горячей линии жилищного агентства вы также не смогли получить нужную информацию, звоните в теплоснабжающую организацию. ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» — 601−93−936, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — 688−46−46, ПАО ТГК-1 — 688−32−88.
Помимо этого, вы можете позвонить по дежурному номеру городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению — 578−58−99. Также можно оставить заявку на платформе «Наш Санкт-Петербург».
А в Ленобласти для тех, у кого все еще нет отопления, работает ситуационный центр. В своем обращении следует указать полный адрес и кратко описать проблему. Жителям региона обещают, что специалисты комитета топливно-энергетического комплекса и комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти оперативно ответят на запрос.
Напомним, что отопительный сезон в Петербурге начался 3 октября. С 25 сентября в городе стартовало периодическое протапливание.