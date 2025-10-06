В башкирском селе Языково благоустроили пешеходную зону

Пешеходную зону в селе Языково Республики Башкортостан обустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Этот объект выбрали сами жители на Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2024 году, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.
Общественное пространство между улицами Бондаренко и Новоселовской связывает пять улиц райцентра. Там уложили тротуарную плитку с бордюрным камнем, установили малые архитектурные формы, детскую игровую площадку, смонтировали освещение.
«Призываю всех бережно относиться ко всему, что мы с вами создаем, стремиться сохранить эту красоту, чтобы наши дети и внуки смогли в будущем здесь гулять и гордиться своей малой родиной», — отметил глава администрации Благоварского района Марат Юсупов.
В 2025 году на благоустройство 94 общественных пространств в регионе выделено 1,2 млрд рублей. Особое внимание уделено обустройству территорий в административных центрах районов республики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.