Работы нобелевских лауреатов 2025 года помогут в лечении рассеянного склероза

«Авторы совершили открытие важного компонента иммунной системы, который контролирует ее активность. Это регуляторные Т-клетки, которые “уcмиряют” иммунную систему после того, как она при помощи Т-клеток уничтожает попавшие в организм патогены вирусной или бактериальной природы. Они также следят за тем, чтобы иммунные клетки по ошибке не атаковали собственные здоровые клетки организма. Ошибки в работе этой системы приводят к воспалительным реакциям и аутоиммунным заболеваниям, таким как рассеянный склероз. Выводы ученых открыли путь к созданию более совершенных методов лечения этого заболевания», — сказал Никитин корреспонденту ТАСС.