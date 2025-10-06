Белорусский ученый сказал, почему желтый картофель полезнее белого

Почему картофель с желтой мякотью полезнее картофеля с белой мякотью и когда на него пришла мода, в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько.
По его словам, в желтом картофеле больше полезных веществ, чем в белом.
«В желтом больше витамина А. Тот белок, который есть в картофеле, скорость его усвоения из вареного картофеля гораздо быстрее, чем из куриного яйца», — отметил Вадим Маханько.
Ученый отметил, что в картофеле с желтой мякотью больше и каротина.
«Еще лет 40 назад большинство белорусов предпочитало картофель с белой мякотью, который очень сильно разваривается. А с середины 80-х стали обращать внимание на желтую мякоть», — подчеркнул специалист.
Кстати, белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка. Он также назвал и главные правила хранения картошки, одно из них — лечебный период.
А еще ученый сказал, почему на участке Лукашенко нет арбузов в 2025 году.
Мы писали, почему из реестра сортов яблок исключена «Антоновка», которая была там более 50 лет.