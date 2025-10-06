Белорусский ученый сказал, почему желтый картофель полезнее белого

Почему картофель с желтой мякотью полезнее картофеля с белой мякотью и когда на него пришла мода, в эфире телеканала СТВ рассказал генеральный директор Научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Вадим Маханько.