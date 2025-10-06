В городе Жирновске Волгоградской области открылась модельная библиотека

Еще одну модельную библиотеку — 16-ю в Волгоградской области — создали в городе Жирновске. Многофункциональное пространство открыли по нацпроекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения.
В учреждении проведен комплексный ремонт помещений, закуплена новая функциональная мебель, компьютерная техника и оборудование, в том числе очки виртуальной реальности, интерактивные панели и глобусы, электронные книги.
Благодаря модернизации обновили и книжный фонд: сейчас для 8 тыс. читателей библиотеки доступны 33,5 тыс. изданий. При этом можно воспользоваться электронными каталогом и книговыдачей, высокоскоростным интернетом с доступом к Национальной электронной библиотеке.
Первая модельная библиотека в Волгоградской области открылась в 2020 году в Палласовке. В 2021-м было создано еще шесть таких учреждений: два — в Волжском, а также в Камышине, Октябрьском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах. В 2022 и 2023 годах библиотеки нового поколения появились в Кумылженском, Городищенском, Иловлинском, Быковском и Чернышковском районах. В октябре 2024 года в Волгограде первое модельное учреждение появилось в Тракторозаводском районе. В сентябре 2025 года новые учреждения открыли двери в Быково и Камышине.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.