В городе Жирновске Волгоградской области открылась модельная библиотека

Первая модельная библиотека в Волгоградской области открылась в 2020 году в Палласовке. В 2021-м было создано еще шесть таких учреждений: два — в Волжском, а также в Камышине, Октябрьском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах. В 2022 и 2023 годах библиотеки нового поколения появились в Кумылженском, Городищенском, Иловлинском, Быковском и Чернышковском районах. В октябре 2024 года в Волгограде первое модельное учреждение появилось в Тракторозаводском районе. В сентябре 2025 года новые учреждения открыли двери в Быково и Камышине.