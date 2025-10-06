Ричмонд
Последние новости к вечеру 6 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 6 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 6 октября — в проекте Новости Mail.

В Кремле оценили реакцию Трампа на предложение по ДСНВ

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Российская сторона приветствует положительное заявление американского лидера Дональда Трампа о предложении президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

Источник: РИА "Новости"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование. Она отметила, что любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год.

Премьер Франции подал в отставку через 27 дней после назначения

Источник: AP 2024

Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства. Объясняя причины своей отставки, он обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща.

ВС РФ освободили населенный пункт в Харьковской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Израиль депортировал Грету Тунберг и еще 170 активистов

Источник: Reuters

«Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован еще 171 провокатор из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг. Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США», — говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Израиля.

