Последние новости к вечеру 6 октября 2025 года

Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства. Объясняя причины своей отставки, он обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща.